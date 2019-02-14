Hdp'li Önlü'ye 'Terör Propagandası'ndan 1,5 Yıl Hapis
49 dakika önce
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü
, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, mahkeme heyeti tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
4 Eylül
2015 tarihinde, Tunceli merkezdeki Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi Amirliği'ne yönelik bölücü terör örgütü PKK
tarafından silahlı ve bombalı saldırının ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis memuru şehit oldu; saldırıyı gerçekleştiren 2 teröristten biri öldürüldü, diğeri ağır yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çatışma sonrasında öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristin ambulansa taşınması ve hastaneye götürülmesinde etkin rol oynadığı iddiasıyla HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan dava açıldı.
1,5 YIL HAPİS CEZASI
Alican Önlü'nün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, öldürülen terörist ile ağır yaralı teröristi sahiplendiği, ambulansla hastaneye kaldırılmalarına bizzat iştirak ettiği ve çatışmada öldürülen PKK'lının Tunceli Cemevi'ndeki cenazesine katıldığı iddiasıyla, Önlü'ye, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Alican Önlü'nün, Bölge Adliye Mahkemesine başvurarak karara itiraz edeceği öğrenildi.
- Tunceli
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:10 Kaynak: DHA
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