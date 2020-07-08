HDP'li Oruç: "Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır" - Son Dakika

HDP'li Oruç: "Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır"

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır.

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır. Bu bölgelerdeki askerler ülkelerine dönmelidir." dedi.

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Oruç, partisinin TBMM Dışişleri Komisyonu üyeleri Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Libya ile yapılan anlaşmaları anımsatarak, " Türkiye, çok ciddi bir biçimde Libya savaşına yatırım yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Libya'da yaşanan gelişmeleri anlatan Oruç, "İktidar ve müttefikleri sınır ötesine yaptıkları bu harekatla ülkeyi ateş çemberinin içine atmış durumdalar. Üzülerek ifade ediyoruz ki Akdeniz'in bütün suları bu ateşi söndüremeyebilir." görüşünü savundu.

Libya ve Suriye tezkeresinin derhal geçersiz sayılması gerektiğini öne süren Oruç, "Bu bölgelerdeki askerler ülkelerine dönmelidir. Sınır ötesinde hiçbir asker kalmamalıdır. Çünkü, bu savaş bizim savaşımız değildir." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da Suriye ve Libya meselelerinin iç içe geçtiğini ifade ederek, "Türkiye, çok yakın zamana kadar Suriye'de desteklediği ne kadar milis, çete yapısı varsa bunların bir kısmını Libya'ya ihraç ederek Suriye ile Libya savaşlarını neredeyse birleştirdi." dedi.

ABD ve bazı batılı güçlerin Türkiye'ye bölgesel jandarmalık rolünü verdiğini ileri süren Özsoy, şunları söyledi:

"Türkiye'nin çok fazla oyun kurduğu, oyun yıktığı bir durum söz konusu değil. Batı kademeli olarak Suriye ve Libya'dan çekilirken yerine bir NATO ülkesi olan Türkiye'yi ikame ediyor. 'Biz savaşmayacağız ama yerel partnerimiz Türkiye savaşsın' diyor. Türkiye, bu iş bölümünü batı ve NATO ile belli bir diyalog dahilinde yapmaya devam ediyor."

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü ise Türkiye'nin dış politikasının yanlış temeller üzerine oturtulduğunu savunarak, Türkiye'nin dış politikayı iç politika için araçsallaştıran bir yöntem izlediğini dile getirdi.

Halkların Demokratik Partisi, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Oruç: 'Libya ve Suriye tezkeresi derhal geçersiz sayılmalıdır' - Son Dakika

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