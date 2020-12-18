HDP'li Oruç, Maraş olaylarında verilen cezaların uygulanmadığını savundu - Son Dakika

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Maraş olaylarına ilişkin "Yargı sürecinin 23 yıl devam ettiği ve 804 sanığın yargılandığı davalarda göstermelik verilen cezalar bile uygulanmadı." dedi.

Oruç, partisinden bir grup milletvekiliyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 1978 yılında meydana gelen Maraş olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olayın "her aşamasının planlı ve organize olduğunun tescil edildiğini" ileri süren Oruç, "Resmi rakamlara göre yedi gün süren olaylarda 111 insan öldürüldü. Katliamın canlı tanıklarına göre ise yüzlerce can katledildi. Alevilere ait 200'ün üzerinde ev yıkıldı. 100'aşkın iş yeri tahrip edildi. Gayri resmi rakamlar ise bu tablonun çok daha korkunç boyutlarda olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Oruç, Alevi evlerinin önceden belirlenip, açıkça hedef haline getirildiğini, yaşananların "bir katliamdan öte soykırım" olduğunu iddia etti.

Maraş olaylarıyla ilgili yargı sürecinin 23 yıl sürdüğünü belirten Oruç, 804 sanığın yargılandığı davalarda "göstermelik verilen cezaların bile uygulanmadığını" ileri sürdü.