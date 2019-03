Hdp'li Özgökçe, Bekir Kaya Dönemindeki Yolsuzluğun Üzerini Neden Örttü?

HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesine verilen "Belediyeyi 902 milyon 140 bin lira borçla bırakan DBP'li Bekir Kaya döneminde, 113 milyon liralık zimmet var" şeklindeki cevabı basınla...

HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesine verilen "Belediyeyi 902 milyon 140 bin lira borçla bırakan DBP'li Bekir Kaya döneminde, 113 milyon liralık zimmet var" şeklindeki cevabı basınla paylaşmadığı ortaya çıktı.



HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği soru önergesini 23 Ekim 2018 tarihli mail aracılığıyla basınla paylaşmıştı.



Soruları basınla paylaşan Bedia Özgökçe Ertan cevapları neden paylaşmadı?



Mail ekinde soru önergesini ve önergede yer alan soruları basınla paylaşan HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, soruların cevaplarında yer alan "Belediyeyi 902 milyon 140 bin lira borçla bırakan DBP'li Bekir Kaya döneminde 113 milyon liralık zimmet var" bilgisini basınla paylaşmadığı ortaya çıktı. Yaptığı ziyaretlerde ve televizyon programlarında, şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini söyleyen HDP'li Bedia Özgökçe Ertan, basınla paylaştığı sorulara verilen cevapları görünce sessizliğe gömülmesi, şeffaflık sözündeki samimiyeti ortaya koydu.



"DBP'li Bekir Kaya dönemindeki 113 milyonluk zimmet"



Bekir Kaya döneminde yapılan iş ve işlemleri inceleyen Sayıştay denetçileri ve İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle verdiği raporlarda, toplam 113 milyon 339 bin lira kamunun zarara uğratıldığı detayları ile yer aldı. Denetimlerde tespit edilen kamu zararının tahsil edilmesi için, tutulan raporlar doğrultusunda ilgiler hakkında suç duyurusu işlemleri başlatılarak, tespit edilen zimmet yargıya taşındı.



İşte Bedia Özgökçe Ertan'ın soruları ve üstünü örttüğü cevaplar:



HDP Van Milletvekili ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bedia Özgökçe Ertan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği 7/4723 esas numaralı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar şöyle:



Soru-1: 2009 Yerel Yönetimler Seçimi sonuçlarına göre bir önceki belediye yönetimi belediyeyi Bekir Kaya yönetimine ne kadar borçla devretmiştir?



Cevap: 2009 Yerel Yönetimler Seçiminden sonra devredilmiş kamu ve özel sektör toplam borcu 73 milyon 728 bin 430 lira 19 kuruştur.



Soru-2: Söz konusu borcun kamuya ve özel kesime oranları ne kadardır?



Cevap: Borcun yüzde21'i özel sektör, yüzde 79'u kamuya aittir.



Soru -3: Bekir Kaya yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi 29 Mart 2009 seçimlerinden kayyum atamasının yapıldığı 17 Kasım 2016'ya kadar ne kadar borçlanma gerçekleştirmiştir?



Cevap: 29 Mart 2009 seçimlerinden kayyum ataması yapıldığı 17 Kasım 2016'ya kadar yapılmış olan banka kredisi, SGK ve Vergi borçlanması 183 milyon 289 bin 262 lira 89 kuruştur.



Soru-4: Söz konusu borçlanmanın kamuya ve özel kesime oranları ne kadardır?



Cevap: Yapılmış borçlanmanın tamamı kamuya aittir.



Soru-5: Bekir Kaya döneminde Van Büyükşehir Belediyesi ne kadar borç ödemesi yapmıştır?



Cevap: Bekir Kaya döneminde Van Büyükşehir Belediyesi 45 milyon 922 bin 335 lira 95 kuruş borç ödemesi yapmıştır.



Soru-6: Bakanlığınızca ataması yapılan kayyumun göreve başladığı tarih itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin toplam ne kadar borcu vardır?



Cevap: Kayyum ataması yapıldığı tarih itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin VASKİ ve iştirakler dahil olmak üzere toplam borcu 902 milyon 140 bin 105 lira 42 kuruştur.



Soru-7: 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu ne kadardır?



Cevap: 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle Van Büyükşehir Belediyesinin VASKİ ve iştirakler ile birlikte, önceki dönede ödenmeyip kayyum döneminde yapılandırılan borçlar dahil 811 milyon 973 bin 310 lira 42 kuruştur.



Soru-8: Kayyum atamasının yapıldığı tarihten itibaren Van Büyükşehir Belediyesi ne kadarlık finansman desteği almıştır? Bunların kamu/özel kesim dağılımı ve borçlanma faiz oranları nedir?



Cevap: Herhangi bir yerden finansman desteği alınmamıştır.



Soru-9: 17 Kasım 2016'dan bu yana Van Büyükşehir Belediyesi'nin satışını yaptığı gayrimenkullerin adeti, büyüklükleri, satış rakamları nelerdir ve alıcıları kimlerdir?



Cevap: a) İmar düzenlemeleri soncunda oluşan ortaklığın giderilmesi amacıyla yasal zorunluluk nedeniyle 2 bin 133.26 m2' lik 9 parça, hisse sahiplerine, b) Oto Galericilerin bir arada toplanması amacıyla 66 bin 392,69 m2'lik taşınmaz Galericiler Derneği'ne - Atıl durumda olan bin 680,94 m2 2 adet taşınmaz ile 1 adet daire, - Katlı otopark binası içinde bulunan toplam 586,04 m2'lik 13 adet işyeri, ihale kanunu hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile satılmış, bunlardan elde edilen gelir 22 milyon 043 bin 450 liradır.



Soru-10: 17 Kasım 2016'dan bu yana Van Büyükşehir Belediyesi'nin alımını yaptığı gayrimenkullerin adeti, büyüklükleri, satış rakamları nelerdir ve satıcıları kimlerdir?



Cevap: Yol, park, rekreasyon, şantiye alanı ve garaj yeri için 24 parçadan oluşan toplam 58 bin 445,60 m2'lik gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilmiş, tutarı 11 milyon 956 bin 422 lira 56 kuruştur. Ayrıca tahsisen ve trampa yoluyla 51 parçadan oluşan toplam 1 milyon 506 bin 968,61 m2'lik taşınmaz belediyeye kazandırılarak envanter kayıtlarına alınmıştır.



Soru-11: 17 Kasım 2016'dan bu yana merkezi idare bütçesinden Van Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan kaynak miktarı ne kadar olmuştur?



Cevap: Normal kanuni payların dışında herhangi bir kaynak aktarımı yapılmamıştır.



Soru-12: Bakanlığınız müfettişlerinin yaptığı çalışmalar sonucu Bekir Kaya yönetiminin belediye gelirlerini kamu hizmeti dışında harcadığı kalemler ve yerler tespit edilmiş midir?



Cevap: Bekir Kaya'nın belediye başkanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin olarak: a) İçişleri Bakanlığı müfettişlerince toplam 103 milyon 330 bin 130 lira 59 kuruş, b) Sayıştay denetçilerinin 2014 mali yılına ait sorguya aldığı 10 milyon 9 bin lira olmak üzere toplam 113 milyon 339 bin 130 lira 59 kuruş kamu zararı rapor edilmiştir.



"Bedia Özgökçe Ertan'dan cevap bekleyen sorular"



34 milyon liralık vergi neden tahsil edilmedi? 2010 -2016 yılları arasında tahsil edilmesi gereken 23 milyon 893 bin 910 lira emlak vergisi, 7 milyon 797 bin 044 lira çevre temizlik vergisi, 2 milyon 459 bin 946 lira ilan ve reklam vergisi tahsil edilmedi. Tahsil edilmeyen toplam34 milyon 239 bin liralık vergi neden tahsil edilmedi?



"Halkın kaynakları eşcinsellere ve teröre hizmet eden derneklere neden peşkeş çekildi?"



Bakanlar kurulu kararıyla kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmamış olan derneklere belediyeler Valilik oluru ile yardım yapabilir. DBP'li Bekir Kaya yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi, Van halkına hizmet edilsin diye gönderilen 862 bin 216 lirayı, valilik oluru almadan eşcinseller tarafından kurulan Ahtamara LGBTİ Van Derneği başta olmak üzere PKK/KCK terör örgütü amaçlarına hizmet ettiği için KHK ile kapatılan derneklerin de arasında olduğu 11 derneğe neden peşkeş çekti? Söz konusu dernekler bu paraları ne yaptı?



"Bekir Kaya döneminde satılan belediye mülklerinin parası ne oldu?"



HDP'li siyasetçiler 29 Mart 2009 seçimleri öncesinde Burhan Yenigün'ün Van Belediyesi'nin her şeyini sattığını iddia etmişti. Burhan Yenigün belediyenin her şeyini sattıysa, 2010 yılında 17, 2011 yılında 15, 2012 yılında 7, 2013 yılında 4 ve 2014 yılında 9 adet olmak üzere, Bekir Kaya döneminde satılan 52 adet taşınmaz, yalan söyleyip iftira attığınızı ortaya çıkarmıyor mu? DBP'li Bekir kaya döneminde satılan toplam 52 adet taşınmaz ne kadar bedelle kimlere satıldı ve parası nerede kullanıldı?



"Mavikent A.Ş. yetkilisinin şahsi hesabına 30 milyon neden aktarıldı?"



Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçisi olduğu Mavikent A.Ş.'nin şirket hesaplarına DBP'li Bekir Kaya döneminde sermaye artırımı nedeniyle aktarılması gereken 30 milyon 323 bin 453 lira neden şirket yetkilisi Cuma Köylüoğlu'nun hesabına aktarıldı?



Mavikent A.Ş.'ye iş avansı olarak verilen 28 milyon ne yapıldı?



Van Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Mavikent A.Ş.'ye İş Avansı ve Kredileri Hesabı kullanılarak 2014 yılına devreden ve yıl içerisinde de ilave olarak DBP'li Bekir Kaya döneminde aktarılan toplam 27.941.362,5 lira avans hangi iş ve işlemler için kullanıldı?



Mavikent A.Ş.'ye mal ve hizmet alımı için verilen 4 milyon ne oldu?



Mal ve hizmet alımları ile yapım işleri amacıyla verilen avanslar ile Mavikent A.Ş.'ye DBP'li Bekir Kaya döneminde verilen iş avansları kapatılmadan yeni avanslar verilerek ve kapatılmayarak toplam 4 milyon 066 bin 600 lira nerede kullanıldı?



Ödeme emri ve muhasebe fişi olmayan 65 milyon 672 bin lira kimlere neden ödendi?



DBP'li Bekir Kaya'nın yönetimde olduğu 2010-2011-2012-2013-2014 yıllarında ödeme emri ya da muhasebe işlem fişi olmadan 1443 gerçek ve tüzel kişiye toplam 65 milyon 672 bin 549 lira ödeme neyin karşılığı ve kimlere yapıldı?



1 milyon 317 bin lirayı hayali mal ve hizmet alımı ile kimlere verdiniz?



DBP'li Bekir Kaya yönetimindeki Belediye hesabına ait banka ekstresinde harcama olarak yer alan, ancak ödeme emri belgeleri ekinde kanıtlayıcı bir harcama belgesi bulunmayan veya belgeleri fotokopi olan, harcama yetkilisince imzalanmadan toplam 1 milyon 317 bin 832 lira hayali olarak yapılan 59 ayrı mal ve hizmet alımlarına neden ödendi?



"Çalışmadığı halde çalıştı gösterilip kimlere maaş ödendi?"



DBP'li Bekir Kaya döneminde Kültür Merkezi Personel ve Kültür Etkinlik Organizasyonları Hizmet alım işi kapsamında 8.809,119.21 lira ihale bedeli ile alınan 49 kişinin çoğu çalışmadığı halde maaş ödenmesi yapıldı. Söz konusu hizmet alım işi kayyum atamasından sonra 01.03.2017 tarihinde 677 sayılı KHK uyarınca feshedildi. DBP'li Bekir Kaya döneminde KADIN YAŞAM MERKEZİ'ne hizmet alım işi kapsamında alınan 7.080.192.72 lira ihale bedeli ile alınan 50 kişinin çoğu çalıştırılmadığı halde kendilerine maaş ödemesi yapıldı. Söz konusu hizmet alım işi 14.03.2017 tarihinde mücbir sebeplerden dolayı feshedildi. Toplam maliyeti 15 milyon 889 bin 311 lira olan her iki ihale ile Van Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor gösterilen 99 kişiden bazılarının, maaşlarını genellikle Hakkari ve ilçeleri ile Diyarbakır'dan çektikleri yapılan incelemeler sonucunda belirlendi. Çalışmadığı halde çalışıyor gösterilip belediyeden maaşları ödenen bu kişiler kim? PKK/KCK Terör örgütü üyeleri mi, yoksa HDP kurmaylarının yakınları mı?



Muhtaç olmayan kişilere neden sosyal yardım yapıldı?



DBP'li Bekir Kaya'nın yönetimde olduğu 2010-2011-2012-2013-2014 yıllarında 3294 sayılı yasa kapsamında yardıma muhtaç olmadığı halde kendilerine yardım yapılan 42 kişinin bulunduğu ve bunlara toplam 66.400.00 lira ödeme yapıldığı belirlendi. Muhtaç olmadığı halde PKK/KCK terör örgütü üyelerine mi, yoksa HDP'li yöneticilerin yakınlarına mı yardım yapıldı?



Oylar HDP'ye belediyenin paraları Hatice Çoban'a mı?



5393 sayılı kanunda "belediye eş başkanlık" ve "eş başkan" ile ilgili düzenleme bulunmamasına rağmen, Belediye eş başkanı sıfatını kullanan Belediye Meclis Üyesi Hatice Çoban'a toplam 113.604.28 lira yersiz ödeme yapıldı. DBP'li Belediye Meclis Üyesi Hatice Çoban, hizmet etmek için mi, yoksa 113 bin lirayı almak için mi Eş Başkanlık sıfatını kullandı?



Van Büyükşehir Belediyesini batıran DBP'li Bekir Kaya değil mi?



2009 Yerel Yönetimler Seçiminden sonra devredilmiş kamu ve özel sektör toplam 73 milyon 728 bin 430 lira borç nedeniyle, HDP'li belediye meclis üyeleri her fırsatta Burhan Yenigün'ün belediyeyi batırdığını iddia etmişti. Kayyum ataması yapıldığı tarih itibariyle VASKİ ve iştirakler de dahil olmak üzere, toplam borcu 902 milyon 140 bin lira olan Van Büyükşehir Belediyesi'ni, asıl batıran DBP'li Bekir Kaya değil midir?



Kayyum borç öderken, DBP'li Bekir Kaya neden borç yaptı?



Bekir Kaya döneminde 902 milyon 140 bin lira olan Van Büyükşehir Belediyesi'nin borcu, 23 Ekim 2018 tarihi itibariyle VASKİ ve iştirakler ile birlikte, önceki dönemde ödenmeyip kayyum döneminde yapılandırılan borçlar dahil 811 milyon 973 bin liradır. Kayyum döneminde yapılan biyolojik arıtma tesisi gibi birçok hizmetin yanında 90 milyon lira da borç ödendi. Yaklaşık olarak aynı miktardaki bütçe ile Van Büyükşehir Belediyesini yöneten kayyum bir yandan hizmet yapıp, diğer yandan DBP'li Bekir Kaya yönetiminden kalan borçları öderken, Bekir Kaya kente ve halka hizmet yapmadığı halde neden borç yaptı? Belediyenin paraları nereye gitti?



Bekir Kaya halka hizmet için gelen paraları ne yaptı?



Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılı bütçesi 660 milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirleri toplamayan, halka hizmet için toplaması gereken belediye kaynaklarını bazı çevrelere peşkeş çeken Bekir Kaya yönetimi, bütçenin 452 milyon lirasını gerçekleştirebildi. Gerçekleşen bütçenin de sadece 138 milyon lirasını yatırım için ayırabildi. Kente ve halka yansıyan yatırımları ile gündeme gelmeyen Bekir Kaya yönetimi, yatırım için ayrılan bütçeyi ne yaptı?



Kayyum hem borç ödeyip hem yatırım ve hizmetleri nasıl yaptı?



Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 yılı bütçesi 663 milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirleri hizmete dönüştürmek için toplayan kayyum yönetimi bütçenin 624 milyon lirasını gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği bütçesinin yarısından fazlası olan 369 milyon lirasını da Van'a yatırıma ve hizmete ayırdı. Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılı bütçesi 700 milyon lira. Belediyenin yerelden elde edeceği gelirlerini hizmete dönüştürmek için toplama kararlılığını sürdüren kayyum yönetimi bütçenin 666 milyon 364 bin lirasını gerçekleştirdi. Gerçekleşen bütçesinin yarısı civarında olan 308 milyon 577 bin lirayı da Van'a yatırım ve hizmete ayırdı.



Van'a Kayyum mu, DBP'li Bekir Kaya mı hizmet etti?



Yapılan yol yatırımları ile halka hizmet için gönderilen kamu kaynaklarının Bekir Kaya yönetimi tarafından nasıl heba edildiği, kayyum tarafından nasıl kente yatırıma ve halka hizmete dönüştüğü rakamlar ile ortaya çıkıyor.



Bekir Kaya yönetimi yol yatırımları:



2016 yılında: 247 km BSK yapılırken, 243 km sathi kaplama olmak üzere toplamda 490 km yol çalışması yapıldı.



"Kayyum yönetimi yol yatırımları: "



2017 yılında: 656 km BSK yapılırken, 311 km sathi kaplama, 332 km stabilize olmak üzere toplam 1,299 km yol çalışması yapıldı. 2017 yılında kayyum atanan illerde yapılan 5000 km yol asfalt çalışmasının bin km'sini sadece Van yaparak bölgede öne çıktı. 2018 yılında: 273,5 km BSK yapılırken, 61 km sathi kaplama, 345 km stabilize olmak üzere toplam 679,5 km yol çalışması yapıldı.



"DBP'li Bekir Kaya yönetimi halka mı teröre mi hizmet etti?"



Van Çatak karayolunda yapılan aramada, Van Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonunda Çatak'a götürülmek üzere bomba bulunmuş ve güvenlik kuvvetleri tarafından yasal işlem başlatılmıştı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) hizmet aracı içerisinde bulunan PKK'lı teröristler, güvenlik kuvvetlerine ateş açmış ve çıkan çatışma sonucunda ele geçirilmişlerdi. Belediyelere ait kepçeler, barikat kurmak üzere caddeleri kazmaya başlamıştı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen güvenlik kuvvetleri, kepçelere el koymuş, ilgilileri de gözaltına almıştı.



"HDP halkı sadece oy deposu olarak mı görüyor?"



Seçim zamanı "kendimizi seçelim" denilerek oy istenen Van halkı, seçimden sonra belediyeye gittiğinde ya "bedel ödemedin" ya da "Kürtçe bilmeyenlerin işini yapmayız" denilerek belediyeden kovulup istek ve talepleri alınmıyordu. Halkı kapıdan kovan DBP'li Bekir Kaya yönetimi, halk için gönderilen kaynakları muhtaç olmayan kişilere yardım görüntüsü ile vermesi Vanlıya ve seçmene bakış açısını ortaya koyuyor.



"HDP'li yöneticiler halkı sadece oy deposu olarak mı görüyor?" - VAN

