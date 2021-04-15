HDP'li Özgüneş: "Devlet verdiği sözü tutmalı ve mayınları ortadan kaldırmalıdır" - Son Dakika

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Türkiye'nin güney sınırları ile askeri bölgeler etrafında bir milyona yakın mayın bulunduğunu ifade ederek, "Devlet verdiği sözü tutmalı ve mayınları ortadan kaldırmalıdır." dedi.

Özgüneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'ın çeşitli bölgelerinde korucular eliyle orman arazilerinin kesildiğini, yöre halkının buna şiddetle karşı çıktığını ileri sürdü.

Orman arazilerine kesim izni verilmesinin koruculara rant sağlamayı amaçladığını iddia eden Özgüneş, "Yöre halkının bu uygulamaya itirazı var. Orman arazileri bölgede aileler arasında geleneksel olarak bölüşülmüştür. Her ne kadar ormanlar devlete ait olsa da kişisel tasarruf söz konusudur. Bu açıdan halkımız bu arazilerin yok olmasına karşı. Halkımızın itirazlarına rağmen bu uygulamalar sürmektedir. Bu duruma izin verenlerin de ranta ortak olduğu kuşkumuzu artırmaktadır." diye konuştu.

Özgüneş, özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde mayın sorununun bulunduğunu ileri sürdü.

Hükümetin, uluslararası anlaşmalar kapsamında, bölgedeki mayınları temizleyeceği taahhüdünü yerine getirmediğini savunan Özgüneş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin sınırlarında ve askeri tesislerin etrafında bir milyonun üzerinde mayının olduğunu resmi belgeler ispatlıyor. Bugüne kadar temizlenen mayın sayısı 25 bin. Binlerce hektar arazi mayınlı. Sınır bölgelerine koyulan mayın sayısı 906 bin, askeri tesis etrafında ise 94 bine yakın mayın var. Mayınlı birçok bölgede uyarı levhası ve benzeri işaretler yok. Bölgede özellikle hayvanlarını otlatmaya çıkan çobanlar bu mayınlar yüzünden yaşamını yitirmektedir. Son 35 yılda 1409 kişi yaşamını yitirmiş, 5 binin üzerinde kişi ise yaralanmıştır. Devlet verdiği sözü tutmalı ve bu mayınları ortadan kaldırmalıdır."