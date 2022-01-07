Üye Girişi
HDP'li Paylan'dan "dolar garantili faiz" düzenlemesine tepki - Son Dakika

HDP'li Paylan'dan "dolar garantili faiz" düzenlemesine tepki

07.01.2022 14:32
HDP'li Paylan'dan "dolar garantili faiz" düzenlemesine tepki

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinde en önemli düzenlemenin "dolar garantili faiz" olduğunu, teklifin Meclis'ten geçmemesi için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun teklifinde en önemli düzenlemenin "dolar garantili faiz" olduğunu, teklifin Meclis'ten geçmemesi için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin artırılması, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü anımsattı.

Teklifte, milletvekillerinin hiç inanmadığı düzenlemelerin yer aldığını savunan Paylan, teklifin önemli maddesinin "dolar garantili faiz" olduğunu söyledi. Bu maddenin yasalaşması halinde, Türk lirası ile mevduatını bankaya yatıranların, dolar garantisinde faiz alacağını ifade eden Paylan, şunları kaydetti:

"Bu mevduatın çoğu hangi bankalara yatırılıyor? Özel bankalara. Yurttaşlarımız yüzde 14 ile özel bankalara mevduat yatıracak, özel bankalar bu yüzde 14'le topladıkları mevduatı ya yüzde 24 ile Hazineye satacaklar, yani yüzde 10 kılçıksız bir faiz kazanacaklar, ya da yüzde 30, 35, 40 ile yurttaşlarımıza kredi verecekler. Böyle bir garanti dünyanın hiçbir yerinde yok. Eğer yüzde 14'le toplanan mevduatlarda dolar yüzde 14'ün üzerinde artarsa bu fark yurttaşlarımızın vergileriyle kapatılacak. Peki bu anayasaya uygun mu? Hayır, tamamen aykırı. Bu yasa anayasaya aykırıdır. Bu yasanın Meclis'ten geçmemesi için biz HDP'liler olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vereceğiz."

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HDP'li Paylan'dan 'dolar garantili faiz' düzenlemesine tepki - Son Dakika


Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu         
14:23
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19

Son Dakika Haberleri
14:24 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı
14:22 Kazakistan'da askeri depoya giren eylemciler silahları çantalarına böyle doldurdu
14:13 "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam
14:03 Oğullarını öldüren gelinlerinden şikayetçi olmadılar
13:49 Havalimanında darbedilen Barbaros Şansal'ın davasında karar çıktı
13:49 Kırımlı gazeteci, muhteşem Türkçesi ile Kazakistan'da olan biteni anlattı: Rus askerlerine sığınmak nedir Allah aşkına?
13:47 4 aylık hamile Başak Dizer'den hamilelik pozu
13:40 Protestoların çatışmalara döndüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı
13:24 Belçikalı ünlü futbolcu hayatını dövmeyle bedenine kazıdı
13:18 Göztepe'den Mirallas atağı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 14:42:05. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Paylan'dan "dolar garantili faiz" düzenlemesine tepki - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement