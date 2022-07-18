Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir" - Son Dakika
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Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir"

18.07.2022 19:33
Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü kabine toplantısının ardından Kredi Yurtlar Kurumu'na kredi borcu olan gençlerin durumuna ilişkin "Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise sadece enflasyon farkı veya faizin kaldırılmasının yeterli olmadığını getirdi. Paylan, şunları söyledi:

"Milyonlarca genç, KYK borçları altında eziliyor. Gençler hayata borçla başlıyor. Oysa KYK borçları; ana parası ve faizi ile tamamıyla silinmelidir. Sosyal bir devlet, gençlere borç değil burs verir. KYK borçları; anaparası ve faiziyle tamamıyla silinmeli ve bundan böyle gençlere borç değil burs verilmelidir."

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Paylan: 'Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hdp'li Paylan: "Kyk Borçları, Anaparası ve Faizi ile Tamamen Silinmelidir. Gençlere Borç Değil Burs Verilmelidir" - Son Dakika
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