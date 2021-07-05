HDP'li Paylan: "Vatandaşın elde ettiği gelir, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor" - Son Dakika

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, vatandaşın elde ettiği gelirin, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini belirtti.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülkenin ekonomisinin, refahının ve huzurunun daha iyi olacağının iddia edildiğini, HDP olarak bunun tersini iddia ettiklerini ve sonuç olarak haklı çıktıklarını ileri sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini savunan Paylan, "Tek adam rejiminde ülkenin kaynakları saraylara, savaşlara ve yandaşlara aktarıldı. Ekonomi, döviz, enflasyon ve faiz sarmalına girdi. Halkın payına ise işsizlik, yoksulluk, borçluluk ve hayat pahalılığı düştü. Cumhurbaşkanı 'ülkeyi uçuracağım' dedi ama ülke baş aşağı çakıldı. Tek adam rejiminin ekonomi karnesi bizim açımızdan sıfırdır." dedi.

Paylan, TÜİK'in, yıllık enflasyonu tüketici fiyatlarında yüzde 17,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,89 olarak açıkladığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "enflasyonu ülkemizin gündeminden çıkaracağız" dediğini ancak rakamların bu açıklamayı doğrulamadığını ifade eden Paylan, şöyle konuştu:

"Yurttaşlar bu duruma sinirinden belki gülebilir ama buna hep beraber ağlamamız gerekiyor. 3 yıllık tek adam rejimi sürecinde temel ihtiyaçlara zam yağdı ve halkın alım gücü bitti. Bugün açıklanan enflasyon verisine göre, TÜFE yüzde 17.53, üretici enflasyonu yüzde 43'e yükselmiş durumda. 2002 yılının üzerine çıkmış bir üretici enflasyonu ile karşı karşıyayız. TÜİK enflasyon rakamlarını düşük gösteriyor. Halkımız 'benim enflasyonum yüzde 30'un üzerinde' diyor. 3 yılda elektriğe yüzde 97, doğalgaza yüzde 93, ayçiçek yağına yüzde 108, mercimeğe yüzde 94, salçaya yüzde 82 olmak üzere çoğu temel ihtiyaç maddelerine yüzde 80, yüzde 90 zam geldiğini tespit ettik. Vatandaşın elde ettiği gelir, temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor."