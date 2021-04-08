HDP'li Pekgözegü: "Türkiye'deki ekonomik kriz, pandemiyle birlikte giderek ağırlaşan bir sorun haline geldi" - Son Dakika

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Türkiye'de ekonomik krizin, salgınla birlikte giderek ağırlaşan bir sorun haline geldiğini öne sürdü.

Pekgözegü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini iddia etti.

Ekonomik krizin, salgınla birlikte giderek ağırlaşan bir sorun haline geldiğini savunan Pekgözegü, "Bu sorunlara çözüm önerileri konusunda AKP iktidarının ortaya koyduğu politikalar, sorunları daha da ağırlaştırmaktan öteye gidemiyor. Yoksulluk artmış, işsizlik Türkiye tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda." diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş da basın toplantısında hazır bulundu.