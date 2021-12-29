HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İzmir'de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava sırasında, HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İzmir'de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer'in yargılandığı dava sırasında çıkan arbede nedeniyle ertelenen davada yaşanan olaylara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "29 Aralık 2021 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi. - İZMİR