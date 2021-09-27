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HDP'li Piroğlu: "Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grevdeki işçilerin yanındayız" - Son Dakika

HDP'li Piroğlu: "Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grevdeki işçilerin yanındayız"

27.09.2021 15:38
HDP'li Piroğlu:

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grev yapan işçilerin yanında olduklarını söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grev yapan işçilerin yanında olduklarını söyledi.

Piroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu iki fabrikadaki işçilerin Tekgıda-İş Sendikasında örgütlü olduklarını anlattı.

İşverenle anlaşma sağlanamaması nedeniyle her iki fabrikada grev kararı alındığını belirten Piroğlu, bunun üzerine işverenlerin grev kırmaya çalıştıklarını savundu.

HDP'li Piroğlu, iktidarın, grevdeki işçilerin hak arayışını engellemeye çalıştığını ileri sürerek "Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grev yapan işçilerin yanındayız." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, İstanbul, Grev, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Piroğlu: 'Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grevdeki işçilerin yanındayız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li Piroğlu: "Bel Karper ve AdkoTürk fabrikalarında grevdeki işçilerin yanındayız" - Son Dakika
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