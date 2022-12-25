HDP'den Paris'te yaşananların ardından Fransa yönetimine çağrı: 3 kişinin öldüğü saldırının arkasında hangi güçler var, bunları aydınlatın - Son Dakika
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HDP'den Paris'te yaşananların ardından Fransa yönetimine çağrı: 3 kişinin öldüğü saldırının arkasında hangi güçler var, bunları aydınlatın

26.12.2022 10:07

23 Aralık'ta Paris'te bulunan Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kentin sokakları savaş alanına dönerken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan dikkat çeken sözler geldi. Sancar, "Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz; ortada şüpheler var. Fransa yönetimi, samimi bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Hangi güçler arkasında var, bu cinayetler nasıl gerçekleşti. Bunları aydınlatın" ifadesini kullandı.

Batman'daki 8 Mart Kadınlar Parkı'nda partisinin düzenlediği mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bu ülkeye güçlü demokrasiyi, adaleti, eşit yurttaşlığı ve büyük barışı bizler getireceğiz. Yeni bir yaşam mümkündür. Bunu bizler kuracağız. Sizlerin desteğiyle yeni bir Türkiye yaratacağız, yeni bir yaşam kuracağız. Demokrasi ve refah bizlerle gelecek. Bu kararlılık ve inanç, HDP'nin demokratik siyasetinin ısrarı ve büyük gücü onlara kaybettiriyor. Bunu biliyorlar ve korkuyorlar; o nedenle daha çok saldırıyorlar" dedi.

"SALDIRININ ARKASINDA HANGİ GÜÇLER VAR?"

Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan saldırıya ilişkin de Sancar, şunları söyledi; "Paris'te 3 insanımız katledildi, rahmetle anıyorum. Bir kez daha Fransa yönetimine çağrıda bulunuyoruz; ortada şüpheler var. Fransa yönetimi, samimi bir şekilde bu cinayetleri aydınlatmalıdır. Hangi güçler arkasında var, bu cinayetler nasıl gerçekleşti. Bunları aydınlatın. Bizler bunun takipçisi olacağız. Fransız makamlarına çağrılarımızı yineleyeceğiz, gündemde tutacağız. Bundan önceki bütün iktidarlar gibi Kürt sorununa inkar ve imha politikalarıyla yaklaşan bütün iktidarlar çöktü ve tarihin çöplüğüne gitti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar.

"BIKMADAN, USANMADAN BARIŞ DİYORUZ"

Bu iktidar da bu politikalarda ısrar ettiği için hızla tükeniyor. 30 milyon insan açlık sınırında çalışıyor. Savaşa harcanan para halka dağıtılırsa; bu ülkede refah da olur. Barış, adaleti de refahı da getirir. Bu nedenle savaşlara karşıyız. Müzakere ve diyalogdan yanayız. Bıkmadan, usanmadan barış diyoruz. Bu ülkeye barış; refahı da özgürlüğü de demokrasiyi de getirir. Barış, hedefimizde kararlıyız. İki gün önce yine operasyonlara başladılar. DBP Eş Genel Başkanı'mız ile yöneticileri gözaltına aldılar. 1994'te de aynı oyunu oynadılar, dokunulmazlıkları kaldırdılar ve gözaltına aldılar."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel HDP'den Paris'te yaşananların ardından Fransa yönetimine çağrı: 3 kişinin öldüğü saldırının arkasında hangi güçler var, bunları aydınlatın - Son Dakika

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