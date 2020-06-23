HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde terör soruşturması kapsamında HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Bekir Polat'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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