Üye Girişi
HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi - Son Dakika

HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi

16.02.2022 15:44
HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi

2011 yılında Şırnak'ta HDP Milletvekili Sebahat Tuncel'in tokat attığı emniyet müdürü olarak bilinen Murat Çetiner, İçişleri Bakanlığı kararıyla FETÖ suçlamasıyla ihraç edildi. Çetiner, 18 Ocak 2021'de açığa alınmıştı..

Odatv'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, FETÖ soruşturması kapsamında Ocak 2021'de açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

TUNCEL'DEN TOKAT YEMİŞTİ

Murat Çetiner'in adı ilk olarak Şırnak'ta Güvenlik Şube Müdürüyken duyuldu. HDP'nin 2011 yılında Şırnak'ta yaptığı yürüyüşte Murat Çetiner, milletvekili Sebahat Tuncel ile tartışmıştı. Sebahat Tuncel, Murat Çetiner'e tokat atmıştı. O günlerde çok tartışılan bu olay daha sonra yargıya taşınmış ve Murat Çetiner, Sebahat Tuncel'e açtığı davayı kazanarak, 36 bin TL tazminat almıştı.

FETÖ'NÜN EMNİYET İMAMIYLA İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Murat Çetiner'in adı 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'daki FETÖ Çatı Davası'nda da yer aldı. İddianamede Murat Çetiner'in, FETÖ'nün eski emniyet imamlarından Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındığı belirtilmişti.

Çatı Davası'nda müşteki olarak ifade veren Murat Çetiner, FETÖ'nün yargı ayağı tarafından yürütülen soruşturmalarda yaşadığı mağduriyet nedeniyle davaya müdahil olduğunu iddia ederek, "Düne kadar FETÖ'ye yağcılık yapanlar, bugün kendisini kurtarmak için bu gibi davaları sulandırmaya çalışıyor" demişti.

YORUMLAR
500

Sebahat Tuncel, FETÖ, HDP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:34 Dikkatsizliğin sonu! Telefonuna bakarken bir anda kendini aşağı katta buldu
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
15:28 Filmlerde içilen sütün ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
14:17 Babaannenin sessiz feryadı kurtarmaya yetmedi! Zorba nişanlı, 16 yaşındaki genç kızı boğazını keserek katletti
15:25 İmamoğlu'ndan jest! Ayakta kalan kadına kendi koltuğunu verdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:05:56. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement