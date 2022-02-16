HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi - Son Dakika

Odatv'de yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Eski İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çetiner, FETÖ soruşturması kapsamında Ocak 2021'de açığa alınmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan idari inceleme sonucunda açıkta olan Murat Çetiner'in meslekten ihraç edildiği belirtildi.

TUNCEL'DEN TOKAT YEMİŞTİ

Murat Çetiner'in adı ilk olarak Şırnak'ta Güvenlik Şube Müdürüyken duyuldu. HDP'nin 2011 yılında Şırnak'ta yaptığı yürüyüşte Murat Çetiner, milletvekili Sebahat Tuncel ile tartışmıştı. Sebahat Tuncel, Murat Çetiner'e tokat atmıştı. O günlerde çok tartışılan bu olay daha sonra yargıya taşınmış ve Murat Çetiner, Sebahat Tuncel'e açtığı davayı kazanarak, 36 bin TL tazminat almıştı.

FETÖ'NÜN EMNİYET İMAMIYLA İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Murat Çetiner'in adı 15 Temmuz darbe girişiminden önce Ankara'daki FETÖ Çatı Davası'nda da yer aldı. İddianamede Murat Çetiner'in, FETÖ'nün eski emniyet imamlarından Kemalettin Özdemir ile hareket ettiği ve dinlemeye alındığı belirtilmişti.

Çatı Davası'nda müşteki olarak ifade veren Murat Çetiner, FETÖ'nün yargı ayağı tarafından yürütülen soruşturmalarda yaşadığı mağduriyet nedeniyle davaya müdahil olduğunu iddia ederek, "Düne kadar FETÖ'ye yağcılık yapanlar, bugün kendisini kurtarmak için bu gibi davaları sulandırmaya çalışıyor" demişti.