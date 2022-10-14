Adıyaman 'da 2017'de terör örgütü PKK 'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi. Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül 'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.