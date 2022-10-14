HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi - Son Dakika
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HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi

14.10.2022 12:24
HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi

DOKONULMAZLIĞI kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

DOKONULMAZLIĞI kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıktı. Fotoğrafların basına yansıması üzerine dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturma başlatılan Güzel, ifade vermek için savcılığa gitmedi. Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 5 ay önce yakalama kararı çıkartıldı. Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yurt dışına kaçmak isterken yakalanarak, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semra Güzel hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan başlatılan soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı. Güzel hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, şüphelinin yurt dışına kaçmak isterken Mehtap Şahan adına düzenlenmiş sahte kimlikle ve tanınmamak için kılık değiştirmiş halde yolda yakalandığına dikkat çekildi. Güzel'in, terör örgütü üyesi tanık Hasan Doymaz'ın beyanları ve bilgileri değerlendirildiğinde, PKK'lı Volkan Bora ile sık sık görüştüğü, Doymaz'ın yardımıyla örgüt mensuplarıyla buluşarak, belli bir zamanda kırsalda kaldığı, Hasan Doymaz aracılığıyla Volkan Bora'nın gönderdiği gizli örgütsel notu teslim aldığı, bu nedenle örgüt adına eylem yoğunluğunun anlaşıldığının tespit edildiği belirtildi. İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada ifade veren başka bir gizli tanığın, Güzel'in terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağına da yer verildi. İddianamede, Güzel'in, 'terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediğine dair yeterli şüphe, delil ve kanaate ulaşıldığı belirtildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıl hapis talebi - Son Dakika
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