HDP'li Semra Güzel hakkında fezleke - Son Dakika

ADIYAMAN'da 2017'de düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğraflarının ortaya çıktı. Söz konusu fotoğraflarının basına yansıması üzerine harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırladı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
Kaynak: DHA
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