HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

14.10.2022 11:00
HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.

İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.

Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yurt dışına kaçarken yakalanmıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırılmıştı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

Semra Güzel, 2 Eylül'de başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor İddianame kabul edildi! HDP'li Semra Güzel hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi HDP'li Paylan, KYK borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiklerini söyledi İddianamedeki tanık beyanları HDP'li Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya çıkardı İddianamedeki tanık beyanları HDP'li Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya çıkardı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:26 "Annem istiyor diye evlendim" diyen Yonca Evcimik'ten çocuk itirafı: Hayattaki görevim anne olmak değil
14:25 Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü'nden tepki çeken sözler: Türk halkının evinde en az iki yıllık şeker ve yağ var
14:22 Güney Kıbrıs'ta skandal! Fenerbahçe'nin rakibinin taraftarları Atatürk'ü hedef aldı
14:20 Eski sevgilisinin öldürdüğü kadını daha önce de vurduğu ortaya çıktı
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
14:03 ABD'de bir laboratuvar, onlarca kişinin bedenini "yeniden yaşam" umuduyla 200 bin dolar karşılığında dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 15:41:28. #1.12#
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel hakkındaki iddianame kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement