HDP'li ve PKK'lı Semra Güzel'in yurt dışına kaçacağını "fuhuş" yaparken söylemiş

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Boran'ın cep telefonunda birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkınca fezleke hazırlanarak, dokunulmazlığı kaldırıldı ve 24 Mart 2022'de yakalama kararı çıkarıldı. Firari HDP'li, 2 Eylül'de MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak gerçekleştirdiği operasyonda, otomobille Edirne'ye giderken yakalandı.

İNSAN KAÇAKÇISI İLE İRTİBATA GEÇTİ

HDP'li Güzel'in yakalandığı operasyonun detayları da ortaya çıktı. Buna göre MİT, HDP'li Güzel ile birlikte yakalanan F.D.'nin, PKK/KCK ve FETÖ/PDY üyelerini yurt dışına kaçırmaya aracılık eden kişi ve şebekelere yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında bir süredir takip altında tutulan insan kaçakçısı C.T. ile irtibata geçtiğini belirledi.

"FUHUŞ" DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Örgütsel bağlantıları çerçevesinde teknik ve fiziki takibe alınan F.D.'nin ayrıca fuhuş şebekesi içinde yer alan çok sayıda kişiyle de irtibatı bulunduğu belirlendi. F.D.'nin, kaçış girişiminden önce İstanbul'daki otelde fuhuş yaptığı yabancı uyruklu kadına yurt dışına gideceğini söylediği tespit edildi. F.D.'nin hareketliliğinin saptanması üzerine MİT ve emniyet birimleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı ve Semra Güzel ile F.D., İstanbul çıkışında yakalandı.

Semra Güzel ile yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanan F.D.'nin, daha önce de Yunanistan'a kaçmak için girişimde bulunduğu öğrenildi.