Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Son Dakika
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