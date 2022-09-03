Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Semra Güzel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › HDP'li Semra Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Son Dakika

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