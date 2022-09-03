İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucunda, " Mehtap Şahan " adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi 'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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