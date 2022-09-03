HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

03.09.2022 20:52
HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışması sonucunda, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi.

Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

YORUMLAR
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HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP'li Semra Güzel, çıkarıldığı... PKK'lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasına ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan HDP'li Semra Güzel, çıkarıldığı...
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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