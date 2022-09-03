HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Semra Güzel tutuklandı

03.09.2022 23:04
HDP'li Semra Güzel tutuklandı

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatının ortak çalışmasıyla, "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Adliyeden Ankara Sulh Ceza Hakimliğine bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye önünde açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Semra Güzel'in tutuklu yargılanmaması gerektiğini ve iki fezleke için dokunulmazlığının kaldırıldığını öne sürdü.

Semra Güzel'in suç işlemediğini bildiklerini savunan Oluç, Güzel'le dayanışmayı ve desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Süreç

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Güzel hakkında fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Semra Güzel'in dokunulmazlığı 1 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılmıştı.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında 24 Mart'ta yakalama kararı çıkardığı Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ve "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte dün yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
HDP'li Semra Güzel tutuklandı HDP'li Semra Güzel tutuklandı İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI İSTANBUL-HDP DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ SEMRA GÜZEL TUTUKLANDI
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ankara Başsavcılığı, Semra Güzel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:07 Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesi tutuştu
22:39 PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP'li Semra Güzel tutuklandı
22:34 Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan 'doğal gaza zam' açıklaması: Bütçenin imkanları daha fazla elvermedi
22:19 Kız Kulesi'nin restorasyon görüntüleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu
22:06 Kadıköy'de sahaya çıkan Batshuayi, Fenerbahçelileri selamladı
21:18 Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor! İlk 11'ler açıklandı
21:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'helalleşme' sözlerine CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Derdini hepimiz biliyoruz
19:46 Kalbine saplanan boynuz darbesi İzmirli besiciyi canından etti
19:39 Aşkın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağdı
19:18 Bulgaristan'ı farklı geçen 12 Dev Adam, EuroBasket'te 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 23:30:09. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Semra Güzel tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement