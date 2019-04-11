Hdp'li Siirt Belediye Başkanı Işık Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Siirt'te HDP'den Belediye Başkanı seçilen Berivan Halen Işık mazbatasını aldı.
Siirt'te HDP'den Belediye Başkanı seçilen Berivan Halen Işık mazbatasını aldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:29 Kaynak: İHA
Siirt Adliyesi'ne beraberindeki partililerle gelen Berivan Halen Işık, mazbatasını aldı. Beraberindekilerle birlikte adliye sarayından ayrılan Işık, daha sonra Baykan ilçesine geçti. - SİİRT
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