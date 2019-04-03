Son Dakika Haberleri: Hdp'li Şık Tazminata Mahkum Edildi

Hdp'li Şık Tazminata Mahkum Edildi

11 dakika önce

TBMM kürsüsünde AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Hdp'li Şık Tazminata Mahkum Edildi, System.String[]
TBMM kürsüsünde AK Parti'ye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmada, AK Parti avukatı Burhanettin Sevencan ile Şık'ın avukatı Şerafettin Can Atalay hazır bulundu.

Tarafların dava dosyasına delillerini sunduklarını ve sözlü yargılama yapılmasını istemediklerini belirtmeleri üzerine, mahkeme davayı karara bağladı.

Buna göre gerekçesi sonra yazılmak üzere hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul ederek sözlerinden dolayı Ahmet Şık'ı 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

AK Parti, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle 27 Temmuz 2018'de 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:09 Kaynak: AA

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