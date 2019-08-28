HDP'li Silopi Belediyesi işten çıkardığı şehit yakınları ile uzlaşmaya yanaşmadı

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Görevden alınan HDP'li Ahmet Türk, fındık fıstık için 3 ayda 300 bin lira harcamış!

Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli