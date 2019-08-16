HDP'li Silopi Belediyesi'nde 2'si şehit yakını 20 kişi işten çıkarıldı



ŞIRNAK'ın HDP'li Silopi Belediyesi'nce aralarında 2 şehit yakınının da bulunduğu 20 çalışanın görevine son verildi. İşten çıkarılanlar, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle hukuki süreç başlatacak.

HDP'li Silopi Belediyesi tarafından 8 Ağustos Cuma günü, aralarında 2'si şehit yakınının da olduğu 20 çalışanın işine son verildi. İşten çıkarılan personelin, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. İşten çıkarılan personeli ziyaret için Silopi'ye gelen, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, işsiz kalan 20 kişinin yanlarında olacaklarını söyledi. Özen, "Bu dava sadece burada değil, Türkiye'nin birçok belediyelerinde devam ediyor halen de devam etmektedir. Biz bu arkadaşları sahipsiz bırakmayacağız. Sonuna kadar bunların yanındayız. Haklarını arayacağız" diye konuştu.

İşten çıkarılanların vekaletlerini alan Hizmet-İş Sendikası müşaviri avukat Salim Namal ise 27 Ağustos'ta yapılacak ara bulucu toplantısının ardından belediye hakkında dava açacaklarını aktardı. Namal, "HDP'li Silopi Belediyesi, Hak İş-Hizmet İş'e üye olan işçilerimizi haksız yere işten çıkarmıştır. İşten çıkarma nedeni tek sebep Hak İş-Hizmet İş'e üye olmalarıdır. Bunların burada devletçi olmalarından dolayı işten çıkarılmışlardır. Biz bunların davalarını açacağız. Hukuki süreci sonuna kadar götüreceğiz. İşçilerimizin arkasındayız. Davalarının hepsinin vekaletnamelerini aldık. Bu ay sonunda ara bulucuya başvurduk. Ara bulucu toplantımız var. Ara bulucu toplantısından sonra da eylül ayının başlarında davalarını açacağız" dedi.

'SUÇUMUZ, EKMEĞİMİZİN PEŞİNDE KOŞMAK'

Silopi Belediyesi'ne kayyum döneminde işe alındığını söyleyen, terör saldırısında babası ve yeğenini kaybeden şehit yakını İsmail Birlik, HDP'li belediye döneminde görevini yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Silopi Belediyesi'nde kayyum zamanında işe alındık. 1 hafta önce işten çıkarıldık, sebepsizce. Herhangi bir sebep yokken ve kayyum döneminde ne iş verildiyse yaptık. Artı HDP döneminde de ne iş verildiyse yaptık. İşimize gittik. Herhangi bir sebep yokken bizi işten çıkardılar. 30 Mayıs 2016'da patlamada babamı ve yeğenimi kaybettim. Onlar bunu baz alarak beni devletçi olduğumu bildikleri için çıkardılar. Devlet yanlısı bir vatandaş olduğumu bildikleri için onlardan yana olmadığımı bildikleri için çıkardılar. Bize haksızlık yapıldı. Devlet ve hükümetimizden bize sonuna kadar destek vermesini bekliyoruz." Ağabeyini 1990 yılında terör saldırısında kaybeden Kadri Saluci ise "1990'da ağabeyim şehit oldu. HDP'li belediye başkanı sebepsiz yere bizi işten attı. Bizim suçumuz devlet yakını olmak. Herhangi bir suçumuz yoktur. Suçumuz, ekmeğimizin peşinde koşmak" dedi.



- Şırnak