Son Dakika Haberleri: HDP'li Silopi Belediyesi'nde işçi kıyımı
Son Dakika Güncel Haber

HDP'li Silopi Belediyesi'nde işçi kıyımı

1 saat önce

Şırnak'ta HDP'li Silopi İlçe Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan ve aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli sebepsiz bir şekilde işten çıkardı.

HDP'li Silopi Belediyesi'nde işçi kıyımı, System.String[]
Şırnak'ta HDP'li Silopi İlçe Belediyesi, kayyum döneminde işe alınan ve aralarında şehit yakınlarının da olduğu 20 personeli sebepsiz bir şekilde işten çıkardı.

Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi'nde 20 işçinin, kendilerine herhangi bir ihbar, yazılı tebligat verilmeden belediyeyle ilişkisi kesildi. Kayyum döneminde işe alınan işçiler, belediye önünde kararı protesto etti. HDP'li belediyenin kendilerine haksızlık ettiğini ifade eden mağdur vatandaşlar, belediye yönetimine tepki gösterdi.

İşten çıkarılan vatandaşların arasında şehit yakınlarının olduğu da öğrenilirken, bayram sonrasında da kayyum döneminde işe alınan 217 personelin daha işten çıkarılacağı iddia edildi. - ŞIRNAK
Halkların Demokratik Partisi, Silopi Belediyesi, Şırnak, Silopi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:57:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Silopi Belediyesi'nde işçi kıyımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]