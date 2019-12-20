HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

6 saat önce

Diyarbakır'ın HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı, System.String[]

Diyarbakır'ın HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttekin'in gözaltına alınması sonrası güvenlik güçleri belediye binasında arama gerçekleştirdi.


Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde evinde yapılan aramanın ardından hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Buluttek'in gözaltına alınması sonrası Sur Belediyesinde güvenlik güçleri arama gerçekleştirdi. Aramanın bitmesinin ardından güvenlik güçleri, belediye çalışanlarını kimlik kontrolü yaptıktan sonra içeriye aldı.


Sur Belediyesi önünde güvenlik önlemi alınırken, bazı HDP'liler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Filiz Buluttekin, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kaçırılan evladı için 109 gündür oturma eylemi yapan annenin ağıtları yürek dağladı: Çık gel kurban olayım
HDP'li vekil Ağrı'da öldürülen teröristlere sahip çıktı: Neden öldürdünüz? Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti Prens Philip hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
17:36 Irak'ın kuzeyinde ele geçirilen PKK'ya ait EYP, mayın ve silahlar imha edildi - Son Dakika Haber
17:34 Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, "Aspendos Arena'nın" kaldırılmamasını istiyor - Son Dakika Haber
17:24 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika Haber
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:22 Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:39:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]