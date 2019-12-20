HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Buluttekin ile iki HDP'li belediye meclis üyesi yakalandı.

Gözaltına alınan Buluttekin'in de bulunduğu 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ile "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlarından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Buluttekin'e daha önce 11. Ağır Ceza Mahkemesince, HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına ilişkin, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapis cezası verilmişti.

Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katılmış

Buluttekin'in, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın Bağlar ilçesinde Yeniköy Mezarlığı'ndaki cenazesine katıldığı tespit edildi.

Hakkında yürütülen soruşturmalarda, Buluttekin'in 17 Mart'ta Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan hükümlü, intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in taziyesine katıldığı tespit edildi.

Buluttekin'in 4 Aralık 2017'de de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda Bingöl kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Hamdusena Atala'nın cenazesine de katıldığı öğrenildi.

Kırsalda etkisiz hale getirilen teröristler için düzenlenen "mevlit programına" katıldığı belirlenen Buluttekin, teröristleri sahiplenmek ve onları desteklemekle de suçlanıyor.

Buluttekin'in terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine görevlendirme yapılmasına ilişkin yasa dışı sloganların atıldığı etkinliğe katıldığı tespit edildi.

Soruşturmada gizli tanık "Firar", Buluttekin'in terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda terör örgütünün çatı yapılanması olan KCK'da kadın yapılanmasının uzantısı olan TJA'da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.

Teröristlerden talimat aldığı iddiası

Gizli tanık "Firar", HDP Diyarbakır İl Başkanı görevini yürüttüğü dönemde Bulettekin'in partide kadınların yapacağı eylem ve etkinliklere ilişkin terörist Berivan Elter'den talimat aldığını, KCK'da "kadro" olarak faaliyet yürüten kişilerden de aldığı talimatları yerine getirdiğini iddia etti.

Buluttekin'in Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) terör örgütleriyle iltisakı olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Kadın Kongresi'ne de üye olduğu belirlendi.

9 Ekim 2018'de Buluttekin, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde HDP milletvekillerinin il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla teröristbaşı Öcalan ile ilgili düzenlenen basın açıklamasına katıldı.

4 Nisan'da HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğin, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunularak, slogan atılarak, terör örgütü propagandasına dönüştüğü ve Buluttekin'in de bu etkinlikte yer aldığı tespit edildi.

Ayrıca Buluttekin'in farklı tarihlerde terör örgütü PKK güdümünde yayın yapan basın-yayın kuruluşlarındaki çağrılara uyarak, terör örgütü propagandasına dönüşen birçok eylem ve etkinliklere katıldığı belirlendi.