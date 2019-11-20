Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi - Son Dakika

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi

6 saat önce

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçe Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçe Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına almıştı. 'Terör örgütüne yardım ve üye olma' suçlamasıyla evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Çevik, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı Çevik adliyeye sevk edildi

Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, Suruç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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