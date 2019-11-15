Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika 3. Sayfa HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapılan terör operasyonunda aralarında HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.


Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis, HDP'li Hatice Çevik'i sabah saatlerinde evinde gözaltına aldı. Evinde arama yapılan Çevik, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Belediyede ise polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Belediye başkanıyla birlikte toplam 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çevik, Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı
Swinger partisini basıp bir kişiyi silahla yaralayan polisler, tazminat ödeyecek Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Suruç Belediye Başkanı terör operasyonunda gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]