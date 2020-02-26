HDP'li Sürücü:

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, çocuk istismarı olduğu anlaşılan hiçbir olayın üstünün kapatılmaması gerektiğini bildirdi.

Sürücü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Van'ın Başkale ilçesinde yaşanan depremin ardından HDP'nin belediyeler aracılığıyla başlattığı kampanyada toplanan yardımları depremzedelere ulaştıramadıklarını belirterek, "Yardımlarımız İçişleri Bakanlığı ve Van Valimiz tarafından engellendi. Bu engellemeleri ve sorumlularını kınıyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa Barosu'nun "1216 çocuğun cinsel istismara uğradığı" yönündeki açıklamasına değinen Sürücü, "Baro tarafından yapılan açıklama, AKP iktidarının bu ülkeyi yönetemediğini, en temel konularda bile çözümsüz kaldığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Cizre'de 30'dan fazla öğrencisine cinsel istismar ve saldırıda bulunduğu tespit edilen bir müdür yardımcısının bir yıl kademe durdurma cezası aldığını belirten Sürücü, bu kişinin Şanlıurfa'ya tayin edildiğini ve tepkiler üzerine tayinin durdurulduğunu ileri sürdü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu olaya sessiz kaldığını iddia eden Sürücü, "Sessizlik en büyük suç ortaklığıdır." dedi.

Çocuğa yönelik cinsel istismar ile her alanda mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Sürücü, şunları söyledi:

"Bir an önce siyasi fikir gözetmeksizin bütün siyasi aktörlerin bir araya gelmesi ve bu karanlık tabloya dur demesi gerekmektedir. Çocuğa karşı işlenen ve çocuğun istismarı olduğu anlaşılan hiçbir olayın üstü örtülmemelidir. Yetkilileri ve konunun tüm muhataplarını vicdani ve hukuki davranmaya çağırıyoruz."