Son Dakika Haberleri: HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz
Son Dakika Politika Haber

HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz

1 saat önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık.

HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" dedi. 
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin  Şırnak İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Bayramlaşma programında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş ile çok sayıda partili de yer aldı.
Programda konuşan HDP'li Temelli, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, " Türkiye'de karabasan gibi çökmüş bir siyasete artık 'dur' dedik. Türkiye'nin birçok kentinde siyasetin el değiştirmesine, demokrasi umudunun büyümesine bizzat biz vesile olduk. Bizim gücümüz, kararlılığımız, mücadelemiz bunun yolunu açtı. Şimdi 23 Haziran'da seçimler yenileniyor. Yine YSK marifetiyle YSK'nın talimatlarla ortaya çıkmış bir seçim yenilemesini yaşayacağız. İstanbul seçimleri bitmişti. İstanbul seçimlerinin sonucunu bizzat biz belirledik. Bunu yok sayanlar, şimdi 23 Haziran'da yeniden sandığa gidiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 'Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık'. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" diye konuştu.
 


- Şırnak
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:10 Kaynak: DHA
İstanbul, Halkların Demokratik Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım, Şanlıurfa ziyaretinde "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi Son ankette Binali Yıldırım öne geçti Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik Binali Yıldırım, İmamoğlu ile yapacakları ortak yayın için hangi sunucuyu tercih ettiğini açıkladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:12:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]