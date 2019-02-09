Son Dakika Haberleri: Hdp'li Temelli: İnsanca Yaşam İçin İnsanca Ücret Politikası

Hdp'li Temelli: İnsanca Yaşam İçin İnsanca Ücret Politikası

27 dakika önce

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, insanca yaşam için insanca ücret politikası ile kentleri yerelden başlayarak yeniden şekillendireceklerini söyledi.

Hdp'li Temelli: İnsanca Yaşam İçin İnsanca Ücret Politikası, System.String[]
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, insanca yaşam için insanca ücret politikası ile kentleri yerelden başlayarak yeniden şekillendireceklerini söyledi.

Temelli, partisinin il başkanlığınca eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitinge katıldı. Yaklaşak yerel seçimler öncesinde izleyecekleri politikadan söz eden Temelli, "Adaletli bir ücret politikası ile kooperatifçilik anlayışımız ile ve insanca yaşam için insanca ücret politikası ile emeğin kentlerini yerelden hep birlikte var edeceğiz. İnanıyoruz ki; yerellerde, kentlerimizde bunu başarabiliyorsak, çok yakında Türkiye'nin kültürüne, tarihine, yaşayan halkların geleneğine, inancına yabancı bu rejimden en kısa zamanda hep birlikte kurtulacağız" dedi.

Konuşmasının ardından Temelli, partililer ile tokalaştı. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Gür, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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