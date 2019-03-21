Hdp'li Temelli: Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim

VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından nevruz kutlaması organize edildi.

VAN'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından nevruz kutlaması organize edildi. Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Cumhurbaşkanı, gittiği her yerde bize 'terörist' diyor. Bizi size şikayet ediyor. Diyor ki 'Kürt bile değil'. Ben de diyorum ki 'Ben Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim'. Biz bir arada yaşayacağız" dedi.



HDP ve DBP tarafından Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda, nevruz kutlaması düzenlendi. Polisin güvenlik önlemi kapsamında, kutlama alanı, havadan drone ile denetlendi. Kutlamaya gelenler, alanda kurulan güvenlik barikatından geçirilirken, üst aramaları da yapıldı. Nevruz kutlamasına; HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Van büyükşehir belediye başkan adayları Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı, HDP'nin ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe eş başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Ateş yakılmasının ardından kutlamaya gelen bazı İranlı turistler de kol kola girerek, halay oynadı.



'BİR YANIM ŞANLIURFA, BİR YANIM TEKİRDAĞ'



HDP Eş Genel Başkanı Temelli, eşiyle birlikte sahneye çıkıp, konuşma yaptı. Barış ve demokrasiden vazgeçmediklerini kaydeden Temelli, "Asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. 'Barış' dedik, 'demokrasi' dedik. Barış ve demokrasi mücadelemizden asla vazgeçmedik. 31 Mart'ta sandığa gidiyoruz. Bütün oylarımıza, siyasi irademize sahip çıkıyoruz. Biz asla bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmuyor. Olmadığı da bugün Cumhurbaşkanı'ndan belli oluyor. Bir cumhurbaşkanı; bütün halkları kucaklar, ayrımcılık yapmaz, insanları ötekileştirmez. Bugün bu ülkenin Cumhurbaşkanı bizi kovuyor. Bize 'terörist' diyor ve gittiği her yerde diyor ki 'Kürt bile değil'. Ben de diyorum ki 'Ben Kürt'üm, Türk'üm, Türkiyeliyim. Biz bir arada yaşayacağız. Birlikte ürettik, birlikte paylaştık'. Sen kimi kovuyorsun? Benim bir yanım Şanlıurfa, bir yanım Tekirdağ. O yüzden ben Türkiyeliyim. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı gibi davransın; parti başkanı gibi davranmasın" diye konuştu.



- Van

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