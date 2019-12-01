Son Dakika Haberleri: HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı
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HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı

6 saat önce

Tunceli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha 'sayın' diye hitap etti.

HDP'li Temelli, terörist başı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı, System.String[]

Tunceli'de konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a bir kez daha 'sayın' diye hitap etti.


Partisinin Tunceli il kongresinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bölücü terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diye hitap etti. "Kürt sorununun çözümünün nereden geçtiğini defalarca söyledik" diyen Temelli, "Bu meselenin çözümü İmralı'dan geçer. Sayın Öcalan her görüşmede meseleyi bütün ayrıntılarıyla ele alıp bütün meseleyi nasıl çözüleceği yaklaşımlarıyla aslında sadece Türkiye için değil, Ortadoğu, hatta küresel dinamikler açısından çok önemli önermelerde ve tezlerde bulundu" dedi. - TUNCELİ

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Tunceli, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
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