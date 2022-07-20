Hdp'li Tiryaki: "Kongreyle Partimizi Kapatmak İsteyenlere Halkımızla Partililerimizle İyi Bir Yanıt Verdik"

BERKAY VAROL - MAHİR BAĞIŞ

HDP Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ruştu Tiryaki, partisinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi için "Biz bu kongre ile partiyi kapatmak isteyenlere halkımızla, partililerimizle iyi bir yanıt verdiğimizi düşünüyoruz" dedi. Partinin kongreyle oluşan yeni yönetim organlarının tarihsel bir görevle karşı karşıya olduğunu kaydeden Tiryaki, "Önümüzde en geç bir yıl içerisinde bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Olağanüstü bir durum olmazsa bu MYK, partimizi 2023 Haziran ayında veya ondan önce gerçekleştirilecek seçime götürecek" dedi.

HDP'nin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'nin ardından 17 Temmuz'da toplanan Parti Meclisi (PM), Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. 29 MYK üyesinden 15'i değişirken, partinin tüzüğünde yer alan "iki dönem kuralı" uygulandı. Bazı MYK üyeleri de bu nedenle yeni dönemde görev alamadı.

Bu dönem MYK'da Demokratik Yerel Yönetimler Kurulundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"BU KONGRE İLE PARTİYİ KAPATMAK İSTEYENLERE HALKIMIZ, PARTİLİLERİMİZ İLE İYİ BİR YANIT VERDİK"

Tiryaki, partisinin 5'inci Olağan Büyük Kongresi'ni "Aslında kongre süreçleri her parti için heyecan verici süreçlerdir. Fakat bizim için heyecan verici bir süreç olduğu kadar kendi parti tarihimiz açısından da yaşamsal önemde olan bir kongreydi. Bunun birkaç nedeni var. Birincisi; kapatılma tehdidiyle karşı karşıya kalan bir siyasi partinin gerçekleştirdiği kongreydi. Doğal olarak bu partide bir olumsuz bir havaya yol açabileceğini varsayabilirsiniz. Ama öyle olmadı. Tersine, on binlerce kişi büyük bir heyecan ile adete görkemli bir şölene katılırcasına kongreye katıldı. Biz bu kongre ile partiyi kapatmak isteyenlere halkımızla, partililerimizle iyi bir yanıt verdiğimizi düşünüyoruz" diye değerlendirdi.

"MUTABAKAT KOMİSYONU'NUN BÜYÜK BİR EMEĞİ, ÇABASI OLDU"

Kongreye hem eş genel başkanlar hem de parti meclisi üyeleri için tek bir liste ile girildiğine dikkat çeken Tiryaki, "Tek bir liste ile girilmesini sağlayan şey, HDP'nin içerisinde otoriter bir bakış açısından çok kongre öncesi gerçekleştirilen konferanslar ile kongreye ışık tutacak kararların belirlenmesi... Bir diğeri de HDP bir bileşenler partisi olduğu için kongreye giderken oluşturulan kurullar vardı. HDP'yi oluşturan siyasi partiler, gruplar, bireylerin bir mutabakat ile oluşturdukları bir listeydi. Mutabakat Komisyonu'nun büyük bir emeği, çabası oldu" diye konuştu.

Geçmiş dönemde MYK ve PM'de görev alan HDP üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Tiryaki, şu an PM ve MYK'da görev alan üyelere ise başarılar diledi.

"SİYASAL DEĞERLENDİRMELER YAPILDI"

İlk PM'nin 17 Temmuz'da toplandığını belirten Tiryaki, "Bu PM toplantımızda önümüzdeki döneme dair sunumlar gerçekleştirildi. Hem yaşadığımız döneme dair siyasal değerlendirmeler yapıldı hem önümüzdeki dört aylık sürece dair bir dizi planlama için bir çerçeve metni oluşturuldu. Ardından 18 Temmuz'da ilk MYK toplantımızı da gerçekleştirdik. Bu MYK toplantımızda, görev dağılımı yapıldı. Eş Genel Başkan yardımcıları ve eş sözcüler önemli oranda MYK'nın ilk toplantısında belirlenmiş oldu" dedi.

"TEŞEKKÜR BULUŞMALARI"

Tiryaki, yeni oluşturulan MYK'nın ilk toplantısının gündemine ilişkin ise şunları söyledi:

"Önümüzdeki iki aya dair planlama ve programlar çıkarıldı. MYK'nın ilk kararlarından birisi Eş Genel Başkanlarımızın, iki ayrı koldan ülke satında geziler gerçekleştirerek 'Teşekkür Buluşmaları' gerçekleştirmek olacak. Eş Genel Başkanlarımızın gezilerinden sonra da Eş Genel Başkan yardımcılarımızın, grup başkanvekillerimizin, parti sözcümüzün de içinde yer alacağı gruplarla en az 7 bölgede gerçekleştirilecek bir dizi halk buluşmaları olacak."

"HDP AÇISINDAN YÖNETİMLERİ İLE DOLU DOLU GEÇECEK BİR YAZ OLACAK"

Demokrasi İttifakı çalışmalarının da bu dönemki faaliyetleri kapsamında ele alındığını belirten Tiryaki, "Üçüncü yol olarak tarif ettiğimiz; Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dışında yürüttüğümüz ittifak çalışmaları ile ilgili de bir dizi tartışma gerçekleştirildi. Şunu söyleyebilirim, bu yaz HDP açısından yönetimleri ile dolu dolu geçecek bir yaz olacaktır" dedi.

"KOLTUĞA YAPIŞMAMASI İÇİN HDP'NİN UYGULADIĞI TEMEL İLKELERDEN BİR TANESİ"

HDP'nin tüzüğünde yer alan 'bir üyenin bir organa üst üste, kuruluş kongresi hariç iki kez seçilebilmesi' kuralının gözetilerek PM ve MYK'nın oluşturulduğunu ifade eden Tiryaki, şunları söyledi:

"HDP'yi diğer siyasi partilerden ayıran bir dizi farklılığı var. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz her düzeyde eşit temsiliyet... Eş Genel başkanlardan, il başkanlarına, eş sözcülüklere kadar, her düzeyde fermuar sistemini uyguladığımız eşit temsiliyet ilkesi, HDP'yi diğer siyasi partilerden ayıran bir özellik. Bir diğeri de 'iki dönem kuralı.' Aslında yönetim kademelerinde görev alan HDP'nin kadrolarının yabancılaşmaması için... Hem sahaya hem halka hem geldiği çalışma ortamına yabancılaşmaması için ve o koltuğa yapışmaması için HDP'nin uyguladığı temel ilkelerden bir tanesi."

"BU MYK, PARTİMİZİ GELECEK SEÇİME GÖTÜRECEK KADROLARDAN OLUŞAN MYK"

HDP'nin kapatılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tiryaki, "Biz buna sahada, hukuksal olarak cevap veriyoruz. Halkımızın umudu olmaya devam edeceğiz. Bu kapatma tehdidini yok saymak anlamında söylemiyorum ama buna rağmen HDP, bir bütün olarak çalışmalarını sürdürecek. Önümüzde en geç bir yıl içerisinde bir genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi olacak. Dolasıyla bu MYK'nın önüne çok büyük bir görev düşüyor. Olağanüstü bir durum olmazsa bu MYK, partimizi 2023 Haziran ayında veya ondan önce gerçekleştirilecek seçime götürecek kadrolardan oluşan MYK. Dolasıyla tarihsel bir görevle de karşı karşıya" dedi.