HDP'li Tiryaki: "Öğrencilerin sağlığı güvenceye alınmadan eğitim hakkı güvencede olmaz" - Son Dakika

HDP'li Tiryaki: "Öğrencilerin sağlığı güvenceye alınmadan eğitim hakkı güvencede olmaz"

19.10.2020 19:01
HDP'li Tiryaki:

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, "Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir." dedi.

Tiryaki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler arasında eğitim-öğretime ara verilmesinin de bulunduğunu, öğrencilerin 6 ay örgün eğitimden uzak kaldığını belirtti.

Uzaktan eğitimin pek çok sorunu da ortaya çıkardığını, milyonlarca öğrencinin bilgisayar, internet, televizyon gibi uzaktan eğitim araçları ile elektrik alt yapısına sahip olmadığını ifade eden Mehmet Ruştu Tiryaki, "Öğrencilerin neredeyse yüzde 25'i pandemi sürecinde hiçbir kaynağa ulaşamadı, eğitim alamadı. Ailelerin fikirleri alındığında genel olarak EBA programının yararlı olmadığını dile getirdiler." diye konuştu.

Tiryaki, uzaktan eğitimin, öğretmenlerin yaygın biçimde daha önce deneyimlediği bir eğitim biçimi olmadığını, bunun da eğitimde sorunlara yol açtığını savundu.

Türkiye'de eğitim sisteminde var olan sorunlara Kovid-19 salgını sürecinde yenilerinin eklendiğini öne süren Mehmet Ruştu Tiryaki, "Yaklaşık 4 milyon öğrencinin internet erişimi, bilgisayar ve tableti bulunmuyor. Ücretsiz internet ve bilgisayar konusunda Milli Eğitim Bakanlığı gerekli adımları atmadı. Eğitim, en temel insan haklarından birisidir. Bireylerin eğitim ve yaşam hakkı bütündür. Öğrencilerin, eğitim ve bilim emekçilerinin sağlığını, yaşamını güvenceye almadan eğitim hakkının güvenceye alınması mümkün değildir." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Ruştu Tiryaki, Milletvekili, Batman, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Tiryaki: 'Öğrencilerin sağlığı güvenceye alınmadan eğitim hakkı güvencede olmaz' - Son Dakika


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