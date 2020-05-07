HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi - Son Dakika

HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi

6 saat önce

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin öne çekilmesine tepki gösterdi.

HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi, System.String[]

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin öne çekilmesine tepki gösterdi.

Tiryaki, Bülbül ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, merkezi sınav tarihlerini YÖK'ün ve MEB'in belirlediğini bildiklerini ancak bu yetkinin fiilen onların ellerinden alındığını öne sürdü.

Tiryaki, sınav tarihlerinin erkene alınmasının toplumun hiçbir kesimince kabul görmediğini savundu.

Tamamen ekonomik nedenlerle böyle bir karar alındığına dair bir kanaat olduğunu savunan Tiryaki, "Bu ekonomik nedenin de turizm mevsiminin tam ortasında, temmuz ayı sonunda sınav yapılmasının turizm sektörünü olumsuz etkilemesi olduğu söyleniyor." diye konuştu.

Tiryaki, AK Parti'nin 10 ya da 100 yıl sonrasını düşünmediğini, güne odaklandığını, ülkenin gelecek hayalini kararttığını ileri sürdü.

"Masa başında sürekli değiştirdiğiniz bu tarihlerin konusu çocuklarımız, onların geleceği, onların umutlarıdır." diyen Tiryaki, çocukların geleceklerinin karartılmamasını istedi.

Kemal Bülbül de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Bakanlığın yetkisinin elinden alındığı değerlendirmesinde bulundu.

Bülbül, sınavlara dair yapılan düzenlemede eğitim bilimiyle ilgili kurumların, eğitim sendikalarının, eğitim bilimcilerin, öğrencilerin ve öğrenci velilerinin sözlerinin, muhalefetin taleplerinin dikkate alınması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Halkların Demokratik Partisi, Kemal Bülbül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 04:56 Kaynak: AA


Son Dakika

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı "İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum         
23:25
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı         
23:22
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler         
23:06
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi         
23:03
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor         
22:46
Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu Eski Başbakan Mesut Yılmaz beyin ameliyatı oldu         
22:41
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu         
22:37
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:43
Ramazan davulcusu Ramazan davulcusu "korona manisi" ile vatandaşları sahura kaldırıyor: Bırakıp git Türkiye'yi, vicdansız korona         
21:40
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı         
21:37
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor         
21:24
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor         
21:19
Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz         
21:19
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi         
21:09
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı         
21:08
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı         
20:56
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir         
20:51
Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı Ameliyat olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı         
20:50
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi         
20:44
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:10
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu         
20:04
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü         
19:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi         
19:42
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu         
19:41
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi         
19:38
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi         
19:24
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi         
19:21
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti         
19:13
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi         
19:12
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı         
19:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 23:47:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP'li Tiryaki ve Bülbül, merkezi sınav tarihlerinin erkene alınmasını eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]