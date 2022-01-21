HDP'li Ümit Dede, partinin kapatılmasına yönelik davanın mütalaasını değerlendirdi - Son Dakika

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, partinin kapatılması istemiyle açılan davada verilen esas hakkındaki görüş ve hukuki süreçle ilgili, "Mütalaayı inceledik, çok daha derinlikli incelememiz devam edecek. Savunmamızı da Anayasa Mahkemesinin bize verdiği süre içinde tamamlayacağız." dedi.

Dede, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü HDP'ye gönderdiğini söyledi.

Başsavcılığın görüşünün 41 sayfadan oluştuğunu belirten Dede, "Mütalaayı inceledik, çok daha derinlikli incelememiz devam edecek. Savunmamızı da Anayasa Mahkemesinin bize verdiği süre içinde tamamlayacağız." dedi.

Dede, esas hakkındaki görüşün HDP'nin kapatma gerekçelerini taşıyıp taşımadığının anlatılması yerine algı yaratılmaya çalışıldığını iddia etti.

Birçok eylem ve fiilin, HDP kurulmadan önce olduğunu belirten Dede, çözüm sürecinde gösterilen çabaların da kriminalize edilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Dede, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, neden o dönemin yargılama konusu yapılması gerektiğini söylemiyor. Buradan HDP'ye kapatma kararı çıkmaz." dedi.

Anayasa Mahkemesinin siyasi yasak istenen 451 kişiye iddianameyi tebliğ etmeyi ve yazılı savunmalarını almalarını kabul ettiğini anımsatan Dede, "Biz bu kişilerin savunmaları alındıktan sonra mütalaanın verilmesinin doğru olacağını söylemiştik. Eğer bu yapılmış olsaydı savcı mütalaasında birçok hatasını da düzeltecekti. Anayasa Mahkemesi bu talebimizi reddetmiş. Biz bu kararın hukuka uygun olmadığını düşünüyoruz. Eğer savcının kişilerin savunmasını okumasına gerek yoksa savunma yapmasına da gerek yoktur." diye konuştu.

"Siyaset yasağı istenen isimler için belirlenen bir savunma süresi var mı?" sorusu üzerine Dede, "Mahkeme aldığı kararda, tebliğden sonra kişilerin 30 gün içinde savunmalarını sunmasını istiyor ama henüz iddianamenin tebliğ edilmediği kişiler de var. Ancak Anayasa Mahkemesi, kişilerin savunmalarının gerekmediği yönünde bizim de hayret ettiğimiz bir karar verdi." dedi.

Dede, partisinin, Anayasa Mahkemesi Üyesi İrfan Fidan hakkındaki reddihakim talebinin reddedildiğini belirtti.