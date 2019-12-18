HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı - Son Dakika

HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı

6 saat önce

Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto ve Bulanık Belediye Başkanları, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'li Varto ve Bulanık belediye başkanları tutuklandı, System.String[]

Muş'ta terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Varto ve Bulanık Belediye Başkanları, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile 2 meclis üyesi dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu tutuklanırken, Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Varto Belediyesi ve Bulanık Belediyesi meclis üyeleri Eylem Saruca ve Mahmut Yalçın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, Muş kapalı cezaevine gönderildi.

(Uğur Ulu/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Bulanık, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
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