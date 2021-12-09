HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı - Son Dakika

HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
09.12.2021 20:58
TBMM Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde detaylar ortaya çıktı. Bakanlığın bütçesine dair eleştirilerini dile getirmek için genel kurula hitap eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, kürsüye ceketinin üstüne taktığı geleneksel tülbentle çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün sürecek 2022 bütçe görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Zaman zaman yumruklaşmaya varan kavga görüntüleriyle gündem olan bütçe görüşmelerinde renkli görüntülere de geliyor.
BEYAZ TÜLBENT BÖLGENİN GELENEKSEL KIYAFETİ
Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbenti ile çıktı. Beyaz tülbent, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yüz yıllardır kadınların taktığı geleneksel bir kıyafet olarak biliniyor.
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