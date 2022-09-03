Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum - Son Dakika
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Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum

03.09.2022 23:59

PKK'lı teröristle samimi fotoğrafları ortaya çıktıktan sonra dokunulmazlığı kaldırılan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranırken yurt dışına kaçmak isterken yakalanan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendirdiğini belirterek, "Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum" ifadesini kullandı.

2017'de Adıyaman'da öldürülen PKK'lı Volkan Bora'nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları bulunmuştu. Fotoğrafların basına yansımasının ardından hazırlanan fezleke uyarınca Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmış ve hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Semra Güzel, İstanbul'dan 59 DG 606 plakalı araç ile Edirne'ye giderken Silivri'deki bir dinlenme tesisinde, "göçmen kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile "terör örgütü propagandası yapmak"tan kaydı bulunan Fırat D. ile birlikte yakalandı.

HDP'li vekil Semra Güzel 'in ifadesi ortaya çıktı

TUTUKLANDI

"Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlikle Silivri'deki bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Hakkında yakalama kararı bulunan Güzel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Savcılık, Güzel'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve Edirne'ye giderken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, sevk edildiği Ankara Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

HDP'li vekil Semra Güzel 'in ifadesi ortaya çıktı

"BU FOTOĞRAFLARA İLİŞKİN BİR TEK BEN YARGILANIYORUM"

Tutuklanan Semra Güzel'in ifadesi ortaya çıktı. Güzel hakimlik ifadesinde, "Ben bu yargılama sürecini tamamen siyasi bir süreç olarak değerlendiriyorum. Bir kısım fotoğrafların da içinde bulunduğu gizli tanık beyanları ile içi doldurulmaya çalışılmış bir soruşturma yürütülmüştür. Bu fotoğraflara ilişkin olarak bir tek ben yargılanıyorum. Bir seçim propagandası olarak değerlendiriyorum. Beraat ile sonuçlanan bir çok emsal kararlar olmasına rağmen benim dosyam tutuklanmaya sevk olarak huzura gönderilmiştir" dedi.

KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE TUTUKLANDI

Hakimliğin tutuklama kararında ayrıca, şüpheli Güzel aleyhine beyanlar, HTS kayıtları, baz bilgileri, terör örgütü mensuplarıyla birlikte sözde askeri eğitim alanında çekilmiş fotoğrafların bulunması ve tüm dosya kapsamında şüphelinin suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ve delillerin henüz tam olarak toplanmadığına yer verildi.

Kararda, "şüphelinin tüm aramalara rağmen bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve bu karara istinaden ifadesinin alınmış olmasıyla, eylemin sabit görülmesi halinde alması muhtemel ceza miktarı da dikkate alındığında kaçma şüphesi bulunduğu anlaşıldığından tutuklamanın ölçülü olduğu" kaydedildi.

HDP'li vekil Semra Güzel 'in ifadesi ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanarak tutuklanan HDP'li Semra Güzel: Fotoğraflara ilişkin bir tek ben yargılanıyorum - Son Dakika
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