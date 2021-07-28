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HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar - Son Dakika

HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar

28.07.2021 10:34
HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar, System.String[]

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Adana'da yaptığı konuşmasında doğudaki illerimizde aşılamanın düşük olmasını AK Parti'ye bağladı. Beştaş, şaşkınlık veren açıklamasında "Niye aşı olmuyorsunuz diyorum. AK Parti'ye güvenmiyoruz diyorlar" dedi.

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Adana milletvekili Meral Danış Beştaş, Adana'ya yaptığı ziyarette koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde vatandaşlara yönelik uygulanan aşılar hakkında açıklamalarda bulundu.

SUÇU DEVLETE ATTI

HDP seçmeninin yoğun olduğu doğu illerinde aşılama oranlarının son derece düşük olmasından dolayı AK Parti'yi suçlayan Beştaş, "Halkın devlete güveni yok. O illere gidiyoruz, Diyarbakır, Mardin, Siirt... 'Neden aşı olmuyorsunuz' diyoruz, 'Biz AK Parti'ye güvenmiyoruz ki' diyorlar." dedi.

"ÇİP TAKACAKLAR' DİYORLAR"

Bölgede yaşananları korkunç olarak niteleyen Beştaş, "İyi bir şeyi bile kabul etmiyor vatandaşlar. 'Çip takacaklar, kısırlaştıracaklar' diyor." ifadelerini kullandı.

DOĞU'DAKİ İLLERDE AŞILAMA ORANI DÜŞÜK

Sağlık Bakanlığının Türkiye'nin Aşı Tablosu haritasına göre, ülke genelinde aşılamanın en az olduğu iller; Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralanıyor.

HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar

Meral Danış Beştaş, HDP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li vekilden akıllara durgunluk veren suçlama: AK Parti yüzünden aşı olmuyorlar - Son Dakika


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