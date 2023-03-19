HDP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika
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HDP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

19.03.2023 21:40
HDP'li vekilin içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in de içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı.

HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in de içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada Aydemir yara almazken, 3 HDP'li yönetici hafif yaralandı.

Olay, öğleden sonra Karlıova-Bingöl karayolunda meydana geldi. HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'in de içinde olduğu otomobil, Karlıova ilçesinde katıldıkları taziye dönüşü tipiye yakalandı. Sürücünün önündeki araca çarpmamak için manevra yapmasıyla otomobil yoldan çıktı. Kazada HDP'li Aydemir yara almazken, HDP İl Eş Başkanı Feyzullah Şeyhanoğlu, il yöneticisi Ahmet Dere ve İl Genel Meclis üyesi İmdat Morsümbül hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: DHA
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HDP Bingöl Milletvekili Aydemir'in içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı HDP Bingöl Milletvekili Aydemir'in içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 3 yaralı BATMAN VE MARDİN'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARINDA OLAY; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR BATMAN VE MARDİN'DEKİ NEVRUZ KUTLAMALARINDA OLAY; ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

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