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HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

20.02.2022 13:20
HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı.

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari- Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
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Halkların Demokratik Partisi, Sait Dede, Otomobil, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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