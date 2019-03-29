Son Dakika Haberleri: Hdp'li Vekilinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Hdp'li Vekilinin Yaralandığı Kaza Kamerada

40 dakika önce

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Ceylanpınar ilçesine giderken geçirdiği trafik kazası bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayşe Sürücü'nün içinde bulunduğu otomobilin, yakıt istasyonundan çıkan başka bir otomobile çarptıktan sonra devrildiği görülüyor. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Siber Kuş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:26 Kaynak: İHA

Milletvekili, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyadan Atıştılar: HDP'de "Komünist Başkan" Çatlağı Ünlü Türkücü Bülent Serttaş, Yürekleri Ağza Getirdi! Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:06:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hdp'li Vekilinin Yaralandığı Kaza Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]