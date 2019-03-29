Hdp'li Vekilinin Yaralandığı Kaza Kamerada
24 dakika önce
HDP'li vekilinin yaralandığı kaza kameradaŞANLIURFA - HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
HDP
'li vekilinin yaralandığı kaza kamerada
ŞANLIURFA - HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü'nün yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün Ceylanpınar
ilçesine giderken geçirdiği trafik kazası bir yakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Ayşe Sürücü'nün içinde bulunduğu otomobilin, yakıt istasyonundan çıkan başka bir otomobile çarptıktan sonra devrildiği gözlendi.
Olayın geçmişi
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, Ceylanpınar yolunda başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada Sürücü ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan HDP'li vekil, ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ayşe Sürücü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:37 Kaynak: İHA
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