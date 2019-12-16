HDP'li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi - Son Dakika
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HDP'li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi

6 saat önce

Diyarbakır'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi.

HDP'li vekiller binaya geldi, tansiyon yükseldi, System.String[]

Diyarbakır'da HDP'li vekillerin, evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçerek parti binasına girmeleri sırasında tansiyon yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillere terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise sinir krizi geçirerek oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı. Yaşanan gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen 58 aile, 105 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Uzun süredir parti binasına uğramayan HDP'li vekillerin geldiğini gören aileler sinir krizi geçirdi. HDP'li milletvekillerinden Remziye Tosun, Musa Farisoğulları ve Dersim Dağ'ın evlat nöbetindeki ailelerin yanından geçmesi tansiyonu yükseldi. Acılı annelerden Remziye Akkoyun vekillerin geçişi sırasında terlik fırlatırken, Süleyman Aydın ise oturduğu kürsüyü parti binasının camına attı.


Yaşanan kısa süreli gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesi ile yatıştırıldı.


Kısa süre parti binasında kalan vekiller, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Aydın, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:33 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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