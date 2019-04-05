Hdp'li Vekillere Terör Soruşturması
36 dakika önce
HDP'li vekillere terör soruşturmasıDİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında dün katıldıkları bir toplantı nedeni ile...
HDP
'li vekillere terör soruşturması
DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı
, HDP Ağrı
Milletvekili Berdan Öztürk
ve Hülya Alökmen hakkında dün katıldıkları bir toplantı nedeni ile soruşturma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı
, dün HDP tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda silahlı terör örgütünü ve teröristleri öven örgüt marşı okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, PKK
elebaşı Abdullah Öcalan
lehine sloganlar atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven mahiyette söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen toplantının tüm yönleriyle incelemeye alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: İHA
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