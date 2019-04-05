Son Dakika Haberleri: Hdp'li Vekillere Terör Soruşturması

Hdp'li Vekillere Terör Soruşturması

36 dakika önce

HDP'li vekillere terör soruşturmasıDİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında dün katıldıkları bir toplantı nedeni ile...

Hdp'li Vekillere Terör Soruşturması, System.String[]
HDP'li vekillere terör soruşturması

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında dün katıldıkları bir toplantı nedeni ile soruşturma başlattı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dün HDP tarafından gerçekleştirilen bir toplantıda silahlı terör örgütünü ve teröristleri öven örgüt marşı okunması, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulması, PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılması ve terör örgütü ile teröristleri öven mahiyette söylemlerde bulunulması nedeniyle soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve HDP Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve Hülya Alökmen hakkında terör suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün gerçekleştirilen toplantının tüm yönleriyle incelemeye alındığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:48 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Halkların Demokratik Partisi, Genel
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