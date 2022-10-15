HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi

15.10.2022 00:57

Ankara'da Halkların Demokratik Partisi milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götüren aracın çaptığı taksinin şoförü yaşamını yitirdi. Vekillerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan araç, Soner Özenç (55) idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

TAKSİ ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürülen taksi şoförü Özenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
Hayatını kaybeden taksici

HDP'Lİ VEKİLLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan 3 HDP'li vekilin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, HDP milletvekillerini taşıyan minibüsün sürücüsü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İşte kazaya ilişkin görüntüler:

HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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